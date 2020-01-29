KAZA YAPIP BAŞKASINA ÜSTLENDİRDİ!

28.01.2019 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne’de, İ.K.(E-26) ve H.B.(E-30) kullanımlarındaki kamyonet araç ile Dr Salih Miroğlu Caddesi üzerinde seyrettikleri esnada, B.D.(E-33) yönetimindeki araçla çarpışıp kaza yapmaları sonrası, alkollü içki tesiri altında araç kullanmaları sebebiyle hasarlarının sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla B.D. anlaşıp kaza mahalline sonradan çağırmış oldukları Y.A.(E-27)’yı, kaza esnasında kamyonet aracın sürücüsü olduğu yönünde polise yalan ifade verilmesini sağladıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.