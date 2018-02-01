KAZAYA DAVETİYE!

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçiler ölüme meydan okuyor.

Ülkemizde sık sık yaşanan iş kazalarını takan yok. Hemen hemen yapılan her inşaatın görüntüsü aynı. Ne önlem alan işveren var ne de can güvenliğinden şikayet eden işçi var.

Cambazlık yapıyorlar

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı Bölgesi Özlem Sokak’ta devam etmekte olan bir inşaatta çalışan işçiler, görevlerini hiçbir önlem almadan yürütüyor. Sık sık meydana gelen iş kazalarından ders almayan bu işçiler adeta cambazlık yaparak ölüme meydan okuyorlar. İnşaatın yapıldığı mahallenin sakinleri ise artık bu görüntülerin son bulmasını istediklerini ve birilerinin daha canından olmadan önce ilgililerin denetimlere başlamalarını istediler.

Yeni Bakış