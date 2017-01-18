KENE ISIRIĞI HAYATINI KARARTTI
Kene ısırığı hayatını kararttı
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Geçtiğimiz yılın ortalarına kadar aktif ve fit bir kadın olan Olivia Bartold, tam zamanlı çalışmasının yanı sıra online çalışıyor ve her gün spor salonuna gidiyordu. Daily Mail'in haberine göre 20 yaşındaki Olivia'nın hayatı bir Kanada'da tatilinden sonra altüst oldu.
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Etiketler : Lyme hastalığı nedir? Semptomları nelerdir?
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