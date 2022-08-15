Kıb-Tek eski müdürü Erdoğan ve şoförüne 18 ay hapis cezası
Kıb-Tek eski müdürü Erdoğan ve şoförüne 18 ay hapis cezası
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) eski Müdürü Gürcan Erdoğan ve şoförü Hüseyin İnce, Kıb-Tek’i zarara uğrattıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada 18’er aya hapse mahkum oldu.
Haklarında yolsuzluk soruşturması başlatılan Erdoğan ve şoförü İnce, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.
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