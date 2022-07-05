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  3. Kıb-Tek kesintilerin geceyarısı itibarıyla azalacağını duyurdu
Kıb-Tek kesintilerin geceyarısı itibarıyla azalacağını duyurdu

Kıb-Tek kesintilerin geceyarısı itibarıyla azalacağını duyurdu

Kıb-Tek kesintilerin geceyarısı itibarıyla azalacağını duyurdu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün 24:00 itibarı ile kesintilerin azalacağını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Kurumumuz tüm imkanları kullanarak yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesine çalışmaktadır. Bu akşam saat 24:00 itibari ile kesintiler büyük oranda en aza indirilecek ve olası kesintiler de bir program halinde tüm halkımıza duyurulacaktır” denildi.

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