Kıb-Tek kesintilerin geceyarısı itibarıyla azalacağını duyurdu
Kıb-Tek kesintilerin geceyarısı itibarıyla azalacağını duyurdu
A+A-
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün 24:00 itibarı ile kesintilerin azalacağını duyurdu.
Kıb-Tek Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Kurumumuz tüm imkanları kullanarak yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesine çalışmaktadır. Bu akşam saat 24:00 itibari ile kesintiler büyük oranda en aza indirilecek ve olası kesintiler de bir program halinde tüm halkımıza duyurulacaktır” denildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.