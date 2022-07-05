Sterlin 20,50 liradan, dolar 16,91 liradan güne başladı
Sterlin 20,50 liradan, dolar 16,91 liradan güne başladı
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KKTC serbest piyasada sterlin 20,50 liradan, dolar 16,91 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 9.30 itibarıyla 20,38 liradan alınan İngiliz Sterlini 20,50 liradan satılıyor. 17,53 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,66 lira olarak belirlendi.
ABD Doları ise 16,80 liradan alınıp, 16,91 liradan satılıyor.
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