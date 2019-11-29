KIB-TEK MÜDÜRÜNE AYDA 17 BİN TL MAAŞ!

550 kişinin maaş aldığı KIB-TEK'te, kurum müdürünün 17 bin TL maaş ile 188'inci sırada olduğu iddia edildi.

Son olarak EL-SEN greviyle tartışmaların odağına yerleşen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK), çalışanlara ödenen maaşlar dudak uçuklattı.

Konuyu gündeme taşıyan Haberci yazarı Harun Denizkan, dün grev nedeniyle toplanan KIB-TEK yönetim kurulunda konuşulanları köşesine taşıdı.

Toplantıda bir yönetim kurulu üyesinin, kurumdaki maaşlara ilişkin konuşmalarına yer veren Denizkan, kurum müdürünün 17 bin TL maaş ile 188’inci sırada olduğu iddiasını aktardı.

Denizkan, şunları kaydetti:

“Toplantıda bir yönetim kurulu üyesinin ağzından çıkanlar beni adeta şok etti. Kurumda 550 kişi maaş alıyor, kurumun müdürü 19. baremden maaş çeken birisi ve müdür maaş sıralamasında 188. sırada. Kurumun müdürü yanılmıyorsam 17 bin Türk lirası maaş alıyor ve maaş sıralamasında 188. sırada bulunuyor. Yani 187 kişi ondan daha çok maaş çekiyor….”