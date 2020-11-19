KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Avcıoğlu, Özkıraç’ın iddialarını yalanladı

KIBTEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, El-Sen Başkanı Kubiley Özkıraç’ın açıklamasına yanıt verdi ve iddiaları yalanladı. Avcıoğlu, “KIBTEK Yönetim Kurulunun 4 adet Çift Yakıtlı Jeneratör alımı konusunda keşif bedelini 42 Milyon Euro olarak belirlediği, bu keşif bedelini dönemin Başbakanının müdahale ederek 28 Milyon Euro’ya düşürdüğünü, aradaki 14 Milyon Euro’nun Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından paylaşılacağını iddia etmiştir, bu iddia külliyen yalandır” ifadesini kullandı.

28.02.2019’daYönetim Kurulu Kararı ile yine bu 4 Jeneratörün alımı için Uluslararası İhaleye çıkılması kararı alındığını kaydeden Avcıoğlu, konunun Tufan Erhürman Başkanlığında Bakanlar Kurulunca onaylanarak, 26.04.2019’da Resmi Gazetede yayınlanarak, ihale edilmek üzere Merkezi İhale Komisyonuna gönderildiğini belirtti.

İhale Dosyasındaki Keşif Bedelinin de 36,732,749.55 Euro olduğunu kaydeden Avcıoğlu, “2018 ve 2019 yıllarında da Sendika Başkanı olan Kubilay Özkıraç’ın 2 yıldır susmasının sebebi nedir?” diye sordu. Avcıoğlu, “Bazı Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka Hesaplarında anormal hareketlilikler yaşandığı iddiasının ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerini zan altında bıraktığını da söyledi. “Aralık 2019’da KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanlığına tüm KIBTEK Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Birinci Derece Akrabalarımızın sahip olduğu taşınır/taşınmaz mallar dahil olmak üzere, Mal Bildirimi Beyanında bulunduk”diyen Avcıoplu, , “Bugün yeni bir Mal Bildirimi Beyanında bulunmaktan zerre çekincem yoktur. Kendisi iddiaları ile kimi ve/veya kimleri kasdettiğini belgeleri ve isimlerle birlikte açıklamakla mükelleftir” ifadesini, kullandı.

“Özkıraç, şahsımı ve KIBTEK’de birlikte mesai yaptığım diğer bazı arkadaşları AKSA Lobiciliği ile suçlamıştır, bu da külliyen yalandır” diyen Avcıoğlu, KKTC’nin AKSA’dan kurtulmasının yolunun ne olduğunu geçmişte defalarca katıldığı yayınlar, yazdığı yazılar ve sosyal medya paylaşımları ile dile getirdiğini hatırlattı.

Avcıoğlu, kendisinin debulunduğu bir yemekte ELSEN’e darbe yapıldığı ve Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin istifa ettirildiği iddiasının da doğru olmadığını belirtti. Birçok konuda kurumun UBP’nin arka bahçesi haline getirilmek istenmesine karşı çıktıklarını ancak sendika başkanının sustuğunu ifade eden Avcıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Şimdi tüm bunlardan sonra Sendika Başkanı çıkıp, özeleştiri yapacağına, UBP Çalışanları Sendikasının Başkanı mı, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikasının Başkanı mı olduğuna karar vereceğine, kendi başarısızlığı sebebiyle Yönetim Kurulundan istifa eden Üyelerinin faturasını başkalarına kesmeye, suni gündem yaratılarak softa şaşırtması yapmaya çalışıyor.

Baskı, tehdit ve çamur at izi kalsın politikalarına hiçbir zaman boyun eğmedim, bundan sonra da eğecek değilim. Asılsız bu iddialar ile çamur atmaya devam edilmesi halinde, bu iddiaları ortaya atan ve yayanlar hakkında tüm hukuki haklarımı kullanmaktan çekinmeyeceğimi de belirtmek isterim.”

BRT/TAK