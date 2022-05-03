Kıbrıs Tamamen 5G'ye Geçen iİk AB Üye Devleti Oldu

Cyta günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın en uzak bölgelerinde bile yüzde 100 5G kapsama alanına ulaşan ilk AB üye devleti olduğunu duyurdu.

Duyuru, şebekenin yüzde 100 kapsama alanı elde etmenin son durağı olan Pitsilia'daki Sykopetra köyüne ulaşmasının ardından geldi.

Sykopetra topluluğu tarafından ağdaki son 5G anteninin kurulumunu kutlamak için Araştırma, Yenilik ve Dijital Politika bakan yardımcısı Kyriacos Kokkinos ve diğer yetkililerin huzurunda küçük bir tören düzenlendi.

Cyta'nın ülkenin dijital geçişindeki kilit rolünü kabul eden Kokkinos, "Kıbrıs'ın her köşesinde ağların ve hizmetlerin hemen kullanılabilirliği, ülkenin ve halkının dijital olgunluğunu artırmaya ve ekonomisinin esnekliğini korumaya katkıda bulunur" dedi.

Cyprus Mail