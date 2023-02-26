Ünlü astroloğun işaret ettiği 28 Şubat günü yaklaşıyor

Ünlü astrolog Nilay Dinç sosyal medya hesabından yaptığı öngörülerle gündeme geldi. Astrolog Dinç, 28 Şubat 2023'e dikkat çekerek takipçilerini uyardı.

Ünlü astrolog Nilay Dinç Twitter hesabından yaptığı öngörülerle gündem yarattı.

Astrolog Dinç, 28 Şubat 2023'e dikkat çekerek takipçilerini böyle uyardı.

İşte, Ünlü astrolog Nilay Dinç'in 28 Şubat 2023 ile ilgili öngörüsü...

Ünlü astrolog Nilay Dinç sosyal medya hesabından 2023 için yaptığı öngörülerle gündeme geldi.

Twitter hesabından "Bu tarihi not edin" diyen astrolog Dinç, "28 Şubat 2023’de Satürn ve Plüton 29 derecede olacak. -+ 15 gün içinde öyle olaylar olacak ki, tarihe derin bir not yazılacak. 11 Şubat haftası büyük ifşalar başlayacak, 28 Şubat ve sonrası yer yerinden oynayacak" paylaşımında bulundu.

Ünlü astrolog, 22 Ekim tarihinde yaptığı şu paylaşımla da dikkatleri üzerine çekmişti:

"25 Ekim Salı günü 2 derece Akrep burcunda parçalı Güneş tutulması meydana gelecek. Etkisi 6 ay sürecek olup 124. Saros döngüsünde olacak. Bu nedenle Plüton etkisi içinde girip deprem, patlama, yangın ve terör saldırılarına dikkat etmek gerekir."

Haber Global