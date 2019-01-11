KIBRISLI CANAN 8 AYDIR KAYIP

Star kıbrıs'tan Mihrişah Safa'nın haberine göre; Londra’da yaşayan Canan Mustafa (39) 6 Mayıs 2018’den beri kayıp. Ailesi fotoğraftaki kayıp kadını görenlerin acil olarak 101 numaralı 'Kayıp Aranıyor' hattını aramalarını istedi.

Ailesi ve polisin bütün aramalarına karşın izine rastlanmayan Canan Mustafa'nın Doğu Londra'da Canning Town'da annesi ve iki çocuğu ile yaşadığı, 6 Mayıs'tan sonra ise izine rastlanmadığı belirtildi.



Kardeşi Meryem Mustafa, Canan’ın çevresinde 'Mary Jane', 'MJ' ya da 'Jan' ismiyle de tanındığını belirterek, fotoğraftaki Canan'ı tanıyıp yerini bilenlerin polise başvurmasını istedi.



Meryem Mustafa, anneleri Şerife Mustafa'nın 8 aydır pencerede kardeşinin gelmesini beklediğini belirterek şunları söyledi:



'Canan'ı bulmak için yüzlerce poster bastırıp çevreye astık. Ayrıca face'de 'Lets find Mary Jane Mustafa' başlıklı bir gurup kurduk. Bu grup 4 bir takipçiye ulaştı. Basında Canan'ı aradığımıza ilişkin pek çok haber ve ilan yayınlandı. Ne yazık ki şimdiye kadar kardeşimizin izine rastlamadık. Çok üzgünüz...'



Kardeşi Sükan Mustafa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kardeşinin yaşamından endişe ettiğini belirterek bulunması için toplumdan yardım istedi.



Mustafa ailesi Canan Mustafa'yı gören ya da yerini bilenlerin insanlık adına 07983 740302'yi ya da 101 numaralı 'Kayıp Aranıyor' hattını aramalarını istedi.