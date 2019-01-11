KIBRISLI İKİ TÜRK KAÇMASINA YARDIMCI OLDU!

BRT'de yer alan habere göre; Güney Kıbrıs’ta adam öldürmek ve uyuşturucu suçlarından aranan Iosif İosif’a KKTC’ye geçerek tutuklanmasının ardından bugün kendisine kaçmakta yardımcı olduğuna inanılan 2 zanlıyla birlikte mahkemeye çıkarıldı.

Iosif Iosif’in tutukluluk süresi 7 gün daha uzatılırken, zanlılar Cengiz Yakupoğulları ve Hüseyin İbrahim’in 3’er gün tutuklu kalmasına emir verildi.

BRT muhabirinin elde ettiği bilgiye göre polis ekiplerinin sürdürdüğü genişletilmiş operasyon sırasında zanlı Iosif’e Kuzey Kıbrıs’a geçmesine yardımcı olduğuna inanılan Cengiz Yakupoğluları ve Hüseyin İbrahim bu sabah polise teslim oldu.

3 zanlı Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan’ın huzuruna çıkarıldı.

Başlatılan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için yargıç Iosif Iosif’in tutukluluk süresini 7 gün daha uzatırken, zanlı Cengiz Yakupoğulları ile Hüseyin İbrahim’in 3’er gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güney Kıbrıs’ta adam öldürmeye teşebbüs ve tasarrufunda uyuşturucu bulundurmaktan aranan Zanlı Iosif Iosif, KKTC’ye kaçmasından 1 ay sonra, önceki gün Gazimağusa’da tasarrufunda 2 silah ve 100 adet mermi ile yakalanmıştı.