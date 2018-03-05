KIBRISLI TÜRKLERİN %39'U HAYATINDAN MEMNUN DEĞİL!

Avrupa Birliği’nin Sonbahar 2017-Eurobarometer sonuçlarına göre Kıbrıslı Türklerin yüzde 61’inin ‘hayatından memnun’ olduğu ortaya çıktı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu oranın yüzde 83 ortalama olan AB genelinden 22 puan düşük olduğunun altı çizildi.

Kıbrıslı Türklerin AB hakkında yüzde 53’lük bir pozitifi imaja sahip olduğunun açıklandığı raporda, Kıbrıslı Türk toplumunun en önemli sorunlar olarak fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti (%32), ekonomik durum (%28) ve işsizlik (%25) ile ilgili konuların görüldüğü kaydedildi.

AB Komisyonunun ilgili açıklaması şöyle:

“Standart Eurobarometer 88 sonuçlarına göre Kıbrıs Türk toplumundaki ‘hayattan memnuniyet’ oranı %61 olarak ortaya çıkmıştır. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler %83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 22 puan gerisinde yer almıştır. Avrupa Birliği hakkındaki genel imaja bakıldığında %53 oranında olumlu ve pozitif bir algı olduğu görülmektedir. Yine aynı dönem için Kıbrıs Türk Toplumu’nda en önemli sorun olarak fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti (%32), ekonomik durum (%28) ve işsizlik (%25) ile ilgili konuların ön plana çıkmaktadır.

Avrupa Birliği’nde kamuoyunu analiz etme amacıyla yılda iki kez gerçekleştirilen standart araştırmaların sonuncusu, Standart Eurobarometer 88, 05-14 Kasım 2017 tarihleri arasında yer almıştır. Standart Eurobarometer Araştırması, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile 5 aday ülke (Türkiye, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve Kıbrıs Türk Toplumu’nu kapsamaktadır. Araştırma 15 yaş ve üzeri Kıbrıs Türk Toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs Türk Toplumu için saha çalışması ve raporlama, TNS opinion & social şirketi adına, Lipa Consultancy tarafından yürütülmüştür.

Söz konusu araştırma dönemi için Kıbrıs Türk toplumundaki ‘hayattan memnuniyet’ oranı %61 olarak ortaya çıkmıştır. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler %83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 22 puan gerisinde yer almıştır. Kıbrıs Türk Toplumu, fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti (%32), ekonomik durum (%28) ve işsizlik (%25) ile ilgili konuları toplumsal sorunlar olarak ortaya koyarken, kişisel sorunlarda da benzer konular ön plana çıkmakta ve ortaya konan toplumsal sorunlara paralellik göstermektedir.

Araştırmanın yapıldığı bu dönem içerisinde Kıbrıs sorununun payı %17’den %20 oranına yükselmiştir. Araştırma sonuçları Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu (%69) ve Avrupa Komisyonu (%67) konusundaki haberdarlık ve bilinirlik oranlarının AB ortalamasından daha düşük olduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği hakkındaki genel imaja bakıldığında %53 oranında olumlu ve pozitif bir algı yaygın olduğu görülmektedir.

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında olumlu imaj algısı %40’tır. Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucu sorulduğunda, ‘AB Üye Devletleri arasında barış’ ifadesi %20’lik bir oran ile ilk sırayı almıştır. Avrupa Birliği sizin için şahsen ne anlama geliyor diye sorulduğunda ise, ‘Avrupa Birliği’nde herhangi bir yerde seyahat, öğrenim ve çalışma özgürlüğü’ ifadesi Kıbrıs Türk toplumunda %52 oranı ile ilk sırada yerini almıştır.”