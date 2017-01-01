KİMSE BUNU YAPMASIN

Melin DOBRAN

Girne’de önceki sabah kaldığı apartmanın 3’üncü katından beton zemine düşerek hayatını kaybeden 37 yaşındaki Akile Akdoğan, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Akdoğan, önceki gün 06.30 civarında mutfak balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetmişti.

Genç kadının ailesini ve sevenlerini yasa boğan olay, bölgede şok etkisi yarattı. İki çocuk annesi olan Akdoğan, Girne Vakıflar Bankası’nda çalışıyordu.

Çevresinde sevilen ve hayat dolu bir insan olan Akdoğan’ın zamansız vedası, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Cenaze törenine katılan aile yakınları ve iş arkadaşları “melek gibi bir insanı kaybettik. Hiç kimse bunu yapmamalı” diyerek, saatlerce gözyaşı döktü.

Akdoğan’ın cenazesi, dün Girne Yazıcızade Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Zeytinlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyalog