KİPRİANU : DOĞAL ZENGİNLİKLER İÇİN KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELİ

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözülmemesi durumunda, ülkenin doğal zenginliklerinden faydalanmanın çok zor olacağını söyledi.

Kiprianu, Güney Kıbrısta yayınlanan Fileleftheros gazetesindeki söyleşisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrısta bir çözümün şart olduğunu görmezden geldiğini belirtti.

Kiprianu, hidrokarbon yataklarıyla ilgili yaşanan gerginliklerin önlenmesi yönünde tedbir alınması ve yeniden yaşanmalarını önlemek için bazı önkoşullar yaratılması gerektiğini vurguladı.

Habere göre Kiprianu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile ilgili durumun şu an oldukça endişe verici olduğunu kaydederek, hedefin gerginliğin azaltılması olması gerektiğini belirtti.

Kiprianu, NAVTEX’ler bitmedikçe, iki toplum arasındaki diyalogun başlamasının mümkün olmadığına işaret ederken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin enerji konusundaki önerilerinin ise kabul edilemez olduğunu savundu.

Herkesin, Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanması gerektiğini ve eğer mevcut şekilde devam edilirse, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami’nin önerilerinin kabul edilmesi zorunluluğu oluşacağını iddia eden Kiprianu, bununla birlikte Türkiye’nin, doğal zenginliklerden yararlanılmasını önleyecek faaliyetlerde bulunacağını öne sürdü.

Kiprianu, “Eğer bunu anlamazsak ve Türkiye’ye siyasi bedel ödetebileceğimizi sanırsak, olumsuz sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.