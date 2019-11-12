KIZ ARKADAŞINA CİNSEL TACİZ, DARP VE ÖLÜM TEHDİDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da kıskançlık yüzünden tartıştığı 43 yaşındaki kız arkadaşını darp edip yazılı ölüm tehdidi ve cinsel tacizde bulunduktan sonra kız arkadaşına ait pırlanta yüzük ile arabasının yedek anahtarını sirkat ettiği iddia edilen 23 yaşındaki Hüsnü Aydın tutuklandı. “İkametgahtan sirkat”, “Mülke tecavüz”, “Yazılı ölüm tehdidi”, “Cinsel taciz” ve “Darp” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Aydın aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Aynaya cinsel organ resmi çizdi, ölüm tehdidinde bulundu

Meselenin tahkikat memuru Murat Öztürk, zanlı Hüsnü Aydın’ın 10 Kasım 2019 tarihinde kız arkadaşı olan müşteki R.K’nin evine R.K’nin izni ile girdikten sonra aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını söyledi. Zanlı Aydın’ın çıkan tartışma esnasında müştekiyi yatağın üzerine itip yüzüne 3 kez tokat attıktan sonra burnunu ve ağzını kapatarak darp ettiğini belirten Öztürk, müştekinin, zanlıya evden çıkmasını söylemesine rağmen zanlının evden çıkmayıp evde yalnız kaldığını ve bu sırada boy aynası üzerine kırmızı ruj ile erkeklik cinsel organı resmi, elbise dolabı üzerindeki aynaya da yine erkeklik cinsel organı resmi çizip cinsel içerikli yazı yazdığını açıkladı. Öztürk, yine zanlının lavabo aynasına ise “I will kill you bitch” yazdıktan sonra, müştekiye ait yarım tur pırlanta yüzük ile müştekiye ait aracın yedek anahtarını alarak evden ayrıldığını açıkladı. Aynı gün zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini ifade eden Öztürk, zanlının 11 Kasım 2019 tarihinde polise gelerek teslim olduğunu söyledi. Öztürk, aynı gün zanlının el yazı ve imza örnekleri ile gönüllü ifadesinin temin edildiğini söyleyerek, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde ikametgahtan sirkat, mülke tecavüz ve darp suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Öztürk, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Hüsnü Aydın’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.