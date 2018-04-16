KIZ ARKADAŞINI KAÇIRDI!

Mağusa’da baş harfleri İ.D olan 15 yaşındaki kız arkadaşını kaçırdığı iddia edilen 17 yaşındaki K.M polise giderek teslim oldu.

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da baş harfleri İ.D olan 15 yaşındaki kız arkadaşını kaçırdığı iddia edilen 17 yaşındaki K.M polise giderek teslim oldu. 15 yaşındaki kız arkadaşını kaçırıp 2 gün boyunca birlikte kalan K.M polise teslim olmasının ardından “16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal için alıkoyma” ve “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamalarıyla tutuklandı. Dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan 17 yaşındaki zanlı K.M aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Yanağından öptü…

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Keleş, zanlı K.M’nin 12-14 Nisan tarihleri arasında, baş harfleri İ.D olan 15 yaşındaki kız arkadaşını ailesinin rızası olmaksızın kaçırıp 2 gün boyunca alıkoyduğunu ve İ.D’nin yanağından öpmek suretiyle de cinsel istismar suçunu işlediğini açıkladı. Zanlının 14 Nisan tarihinde polise gelerek teslim olduğunu belirten Keleş, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Keleş, mesele ile ilgili olarak zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda olayla ilgili olarak görüntüler olduğuna inanıldığını ifade ederek, bununla ilgili olarak konu telefonun incelenmek üzere uzmana gönderileceğini belirtti. Keleş, yine zanlının kız arkadaşıyla kalmış olduğu evin çevresinde kamera kaydı araştırması ve incelemesi yapılmasının gerektiğini de belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Keleş, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer, zanlı K.M’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yenidüzen