TURİSTLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRUYOR!

Otuz yıldır limanda büfeleri olan ve son 18 yıldır babasından büfeyi devralan Dallas Büfe’nin işletmecisi konuştu.

İşletmeci Buğra Ünal, sıkıntılara ve ilgisizliğe isyan etti:

Devrim DEMİR

Girne Antik Liman’da en eski esnaflardan biri olan Dallas Büfe’nin işletmecisi Buğra Ünal, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti.

Aydınlatma, temizlikten yoksun her geçen gün daha da kötüye giden limanda güvenlik zafiyeti yaşandığını anlatan Ünal, “Turistler broşürlerde limanı çok farklı tanıyor. Geçtiğimiz yıl bu başımıza geldi, elinde broşürle gelen turist kandırıldığını tanıtımdaki gibi bir yere gelmediği için biz esnafa tepki göstermişti. Liman belediyeye ait değildir, halkta bunu bilmiyor. Geçtiğimiz yıl burada asfalt patladı, bir buçuk sene böyle kaldı turist bizden hesap sordu. Eksiğimiz çok aydınlatma yok, güvenlik yok, bu bir yıldır böyle. Belediye yine kendi bütçesinden aydınlatma için bir şeyler yaptı ancak doğal afet fırtına kırdı geçirdi. Bu şekilde kaldı. Limanda genellikle yeterli güvenlik olmadığı için büfeler ve kafelere sürekli zarar verilmekte. Limanı koruyan yeterli bir kamera sistemi yok, bizlerin güvenlik kameraları ise suçu aydınlatmaya yetmiyor. Kendi bilmez kişiler alkol aldıktan sonra masa ve sandalyeleri denize fırlatıyor, etrafa gelişigüzel zarar veriyor. Bu bölge mobese sistemi istiyor” dedi.

Ünal: Limanda yerli görmüyoruz

Dallas Büfe’nin işletmecisi Buğra Ünal, kalenin arkasında suç oranının çok yüksek olduğunu ve belediyenin kurduğu kamera sistemi ile suçları engellediklerini belirtti.

Ünal, “Çocuk parkında, kordon girişinde kamera şarttır. Liman çok pis, deniz çok kirli ve insanlar hayal kırıklığı yaşıyor bakımsızlıkla karşılaşınca. Yasal iznimiz gece saat 03.00’e kadar ve polis zabıta olmadığı için güvenlik açısından sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İş yerine geldiğim zaman ya sandalye, ya masa eksik denize bakıyoruz orda buluyoruz eşyalarımızı. Ne yapılacak bilmiyoruz, her hükümet burası önlem alacak sözünü veriyor ama hiç bir şey olduğu yok. İskele içler acısı, tekne sahiplerinin kendi aldığı önlemlerle ayakta çökmek üzere. Liman pislik içinde, deniz içler acısı bunların önlemi alınmalı. İngilizler restoranlarda kokudan oturup yemek yiyemez duruma geldi, kokudan durulmuyor. Güneydeki limanlar, Türkiye deki limanlar ağzımız açık kalıyor. En gücümüze giden ise limanda bir tane yerli görmüyoruz, kendi kültürümüzde bitti” dedi.

Kırıp döktüler

Liman’da bulunan çocuk parkı kendini bilmez kişiler tarafından gecenin karanlığında yine zarara uğratıldı.

Çocukların güneşli havalarda oyun oynadığı alanda bulunan salıncaklar önceki gece kırıldı, parkın hemen yanında Turizm

Limanı’nda 30 yılı aşkın süredir bulunan Dallas Büfe’de saldırganlardan nasibini aldı.

Güvenlik kameraları yetersiz olan liman gece karanlığında her türlü suça davetiye çıkarıyor.

Girne Antik Liman’ın yetkileri ise 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Girne Belediyesi’nin sorumluluğundan alınarak, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na verilmişti.

Havadis