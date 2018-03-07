KIZIL SERÇE

Yapımı : 2018 - ABD

Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim

Süre: 139 Dak.

Yönetmen : Francis Lawrence

Oyuncular : Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Charlotte Rampling

Senaryo : Justin Haythe

Yapımcı : Steven Zaillian, Garrett Basch

FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

Kızıl Serçe Film Konusu

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence), yetenekli bir Rus balerindir. Ancak hasta olan annesini tedavi ettirebilmek için karıştığı olaylar zinciri, onu bir 'serçe' olmaya kadar götürür. 'Serçeler', güzelliklerini ve vücutlarını kullanarak hedeflerini istedikleri şekilde yönlendirmek üzere eğitililen, eğitimleri sonunda kişiliklerini yitirerek adeta makineye dönüşen özel ajanlardır. Dominika, ilk görevinde CIA ajanı Nate (Joel Edgerton) ile karşılaştığında, her iki ülkenin güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkar.