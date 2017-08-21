KKTC GOLF FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

KKTC Golf Federasyonu, son dönemde basında federasyonu karalamaya ve yıpratmaya yönelik yazılar çıkmasının, ülkede yeni yayılmaya başlayan golf sporuna zarar vermekte olduğunu belirtti.

KKTC Golf Federasyonu Yönetim Kurulu adına başkan Hasan Öztoprak tarafından yapılan açıklamada, federasyonun; tüzüğü çerçevesinde şu anda başkan ve yeter sayıdaki yönetim kurulu ile görevi başında “yoğun bir gündemle” çalışmakta olduğu, bu çalışmalar sırasında sürekli Spor Dairesi ile iletişim ve istişare içerisinde olduğu kaydedildi.

KKTC Golf Federasyonu’nu denetleme yetkisinin, KKTC Golf Federasyonu Denetleme Kurulu ve Spor Dairesi’nde olduğuna işaret edilen açıklamada, “Hal böyle iken basında federasyonla ilgili bu tür yıpratmaya yönelik haberler yapmak, sadece ülkemizde yeni yayılmaya başlamış olan golf sporuna zarar vermektir” denildi.

Açıklamada, KKTC Golf Federasyonu’nun amacının; dünyanın en eski ve saygın sporlarından biri olan golf sporunun ülkede geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını sağlamak ve KKTC golfçularıyla dünya golfçularını buluşturmaya yönelik organizasyonlar yapmak olduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Son dönemde basında KKTC Golf Federasyonu’nu karalamaya ve yıpratmaya yönelik yazıların çıkması biz Golf Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu’nu fazlasıyla üzmektedir. KKTC Golf Federasyonu’nun amacı; dünyanın en eski ve saygın sporlarından biri olan golf sporunun ülkemizde geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını sağlamak ve KKTC golfçularıyla dünya golfçularını buluşturmaya yönelik organizasyonlar yapmaktır. Bilindiği üzere gerek halkımız gerekse sporcularımız maalesef her alanda izolasyonlar altında dünyadan kopuk yaşamaya mahkum edilmiştir. Hal böyle iken amacımızın, el birliği ile böylesine saygın bir sporun ülkemizde de iyi organize edilerek yönetildiğini dünyaya göstermek olmalıdır.

İşte biz KKTC Golf Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu olarak bu amaçlarımız doğrultusunda elimizden geldiğince gönüllü bir sevdayla bu sporun ülkemizde geliştirilmesi için uğraşmaktayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren federasyon olarak tüm üyelerimize eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstererek, sınırlı bütçemizle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Sporcu kimliğine yakışmayan bu tür yıpratma çalışmalarını ise, üzülerek görev ve yetkilerimiz çerçevesinde takip etmekteyiz.

KKTC Golf Federasyonu, uzun çalışmalar ve uğraşlardan sonra 2014’de bünyesindeki Spor Dairesi’nden tescilli altı golf kulübüyle özerk bir federasyon haline gelmiştir. Özerk olmak; atama yönetimlerle değil, seçilmiş yönetimlerle çalışmak demektir, her gelen siyasinin atayacağı yönetimlerle değil, golf kulüplerinin seçeceği başkan ve yönetimlerle yola devam etmektir. KKTC Golf Federasyonu, 2 yıl önce tüzüğü çerçevesinde genel kurulunu yapmış; başkan, yönetim kurulunu seçmiş ve diğer organlarını oluşturmuştur. KKTC Golf Federasyonu, tüzüğü çerçevesinde de şu anda başkan ve yeter sayıdaki yönetim kurulu ile görevi başında yoğun bir gündemle çalışmaktadır. Bu çalışmalar sırasında da sürekli Spor Dairesi ile iletişim ve istişare içerisindedir. Bundan sonraki olağan genel kurul ise, tüzüğümüz gereği 2018 Şubat ayındadır. KKTC Golf Federasyonu’nu denetleme yetkisi KKTC Golf Federasyonu Denetleme Kurulu ve Spor Dairesi’ndedir. Hal böyle iken basında federasyonla ilgili bu tür yıpratmaya yönelik haberler yapmak, sadece ülkemizde yeni yayılmaya başlamış olan golf sporuna zarar vermektir.”