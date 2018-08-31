31 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çabalayabilirsiniz. Yeni alacağınız kararlarda daha cesur hamleler yapmak isteyebilirsiniz. Alacağınız riskleri iyi analiz etmenizde fayda var. Özellikle finansal konular gündeminizde olabilir. Kontrolünüz dışında gelişen olaylara karşı sakin kalmanızda yarar var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerde sıkışıklıklar yaşanabilir. Akışta kalmanız gereken zamanlar var. Finansal konular gündeminize daha sık gelebilir. Yapmak istediğiniz yatırımlar için iyi analizler yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlere ilginiz artabilir. İlerleyen saatlerde keyifli ve zevkli konulara zaman ayırabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşlerinizde başarılı olmak için yeteneklerinizi sergileyeceğiniz bir gündesiniz. Finansal olarak yeteneklerinizi kullanarak maddi kazanç elde etmeniz mümkün. Bir çok konuda atılımlar yapabileceğiniz imkanlar var. Şans sizden yana olacak. Gelecek beklentilerinizi gözden geçirmek gerekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gününüz çok hareketli geçebilir. İletişiminizin hızlanacağı, hızlı ve mantıklı kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün gündeminiz yoğun olabilir. Arkadaşlıklar ve gruplar önemli. İşlerinizde iletişim trafiğinizin artması mümkün. Birçok işle aynı anda uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız ile ilgili konularda ani gelişmeler yaşamanız olası.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün evinizle alakalı konular daha fazla gündeme gelebilir. Finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Babanız ve ailenizle ilgili önemli konularla uğraşmanız olası. Ailenize vereceğiniz destekle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yaşanacak aksaklıklara karşı alternatif planlar yapabilirsiniz. Olaylar karşısında daha esnek davranmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Bu durum sizi keyiflendirecektir. Uzaklarla ilgili bir konu da gündeme gelebilir. Yaratıcılığınızı pratik bir şekilde ortaya koyarak maddi kazanımlar sağlamanız mümkün. Yapmış olduğunuz işlerin ilgi görmesi ve takdir edilmesi sizi motive edecek. İkili ilişkilerinizde eleştirici olmak yerine, esnek olmanızda yarar var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma hayatınızdaki konularla ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bazı yorgunluklar gündeme gelebilir. Finansal konularınızla ilgili yeniden düşünmeniz mümkün. Gelir ve giderlerinizi gözden geçirip, bütçenizi dengelemek için uygun imkanlar bulabilirsiniz. Akşama doğru keyifli koşullar söz konusu.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün ortaklı işlere dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukların arttığı bir gündesiniz. Yaptığınız işlerinizi ve elinizdeki imkânlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Bazı yeni teklifler gündeme gelebilir. Bu durum size maddi olarak gelirinizi yükseltme imkanı da getirebilir. İmkânlarınız dâhilinde yatırım konularına yönelmek isteyebilirsiniz. Özel hayatınızda dalgalanmalar olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ortaklı para konuları gündeminize daha sık gelebilir. Endişeler var. Finansal konularda yenilenme ihtiyacı doğabilir. Yeteneklerinizi kullanarak maddi gelirinizi yükseltmek isteyebilirsiniz. Gelir ve gider dengenizi korumak için aşırı harcamalardan kaçınmanız yararınıza olacaktır. Günün getirdiği yorgunlukları dengelemeye bakmalısınız. Keyif alacağınız konulara yönelmeye çalışmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Akademik konular ön plana çıkabilir. Bu konuda yapmış olduğunuz planlarınızı hayatınıza geçirmek için sabırsızlık duymanız mümkün. Finansal olarak birikimlerinizi daha farklı bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak yeni fikirler de getirebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sorumlu olduğunuz konuları farklı açılardan ele alıp geliştirmek için çaba sarf etmelisiniz. Aksiyonun öne çıktığı bir gündesiniz. Yaratıcı fikirlerinizi teknolojinin getirdiği olanaklarla üst seviyelere çıkartmanız mümkün. Bugün gelecek yönünde yeni sorumluluklar almaya hazırsınız. Sosyal konulara, farklı gündemlere odaklanabilirsiniz. Ancak iş hayatında belirli konularda esneklik göstermeniz de gerekebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş hayatınızda alacağınız desteklerle rahatlayacağınız bir gündesiniz. Grup çalışmalarına katılabilir, farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için çeşitli yollar aramanız olası. Bu konuda yeni planlar yapabilirsiniz. Bugün sosyal konulara ve arkadaşlarınıza zaman ayırmak sizi mutlu edecek.