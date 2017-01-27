KOFALI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Gönyeli’nin sevilen simalarından biri olan ve önceki akşam yaşamını yitiren Ömer Kofalı, dün son yolculuğuna uğurlandı

Ceren ÖZBİL

Gönyeli'nin simgesi haline gelen Ömer Kofalı, önceki akşam hayata gözlerini yumdu. Kofalı'nın cenazesi dün Gönyeli Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Gönyeli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sevenleri Kofalı'yı son yolculuğunda da yalnız bırakmayarak tabutuna çiçekler ve çelenkler bıraktı. Cenaze törenine katılanlar arasında üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Sağlık Bakanı

Faiz Sucuoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve HP Başkanı Kudret Özersay da yer aldı.

6 çocuk, 11 torun, 11 de torun çocuğu sahibi olan Ömer Kofalı’nın cenaze törenine, Gönyelilerin yanı sıra, başta Lefkoşa olmak üzere ülkenin hemen her yerinden yoğun bir katılım oldu.

Ömer Kofalı, Kıbrıs Kültürü ve Kıbrıslılık konularıyla ilgili birçok belgeselde rol almış ve son olarak da "Karşılama" isimli belgeselde Kıbrıs kültürünü anlatmıştı.

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