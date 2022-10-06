Korkunç keşif: İlk kez anne karnında tespit edildi

Avrupalı bilim insanları acı bir ilke imza attı ve anne rahmindeki bebeklere kirli havadaki partiküllerin ulaşabildiğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları hava kirliliğinden oluşan nano partiküllerin plasentaya ve oradan da fetüsün organlarına ulaşabildiğini tespit eden bilim insanları bunun ilk kez anlaşılabildiğini de açıkladı.

Aberdeen ve Hasselt Üniversiteleri’nde yapılan araştırmada bu konunun bebeklerin rahimdeki organ gelişimi sırasında ciddi sorun yaratabileceği de kaydedildi. Bilim insanları İskoçya’nın Aberdeen ve Grampian bölgelerinde 60 anne ve bebeğini takip etti. Doku örnekleri alınırken bilim insanları göbek bağında “siyah karbon partiküller” buldu. Bu partiküllerin anne ve bebekte de görüldüğü açıklandı.

Bilim insanları bu durumun annenin çevre kirliliğine maruz kalması sebebiyle olduğunu tahmin ederken bu partiküllerin bebeğin böbrek, ciğer ve beyinlerinde de görüldüğü açıklandı.

Dizel, kömür ve diğer yakıtların yanması sonucunda oluşan siyah karbon parçacıklarının ilk kez gelişmekte olan fetüste görüldüğü de kayıtlara geçti.

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