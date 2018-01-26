Kötü kaynanayla başa çıkma yolları

Kaynana problemleri çoğu kadının yaşadığı ve şikayet ettiği durumdur. Siz ne kadar mükemmel olsanız da eşinizin annesi size kötü davranabilir ya da eşinizin yanında sizi zora sokabilir. Erkek anneleri hayattaki unvanını kaybetmemek için bazen saldırgan tutum içerisine girebiliyor, bu durumda kayınvalidenizle nasıl başa çıkmalısınız?

Evlendiğiniz zaman aynı zamanda eşinizin ailesiyle de evlendirirsiniz ve onlarla birlikte olmanın bir yolunu bulmanız gerekir. Her ailenin kendine göre bir yaşama şekli vardır. Özellikle kayınvalidenizle ilgilenmeniz söz konusu olduğunda durumu zorlaştırmadan daha kolay anlaşmaya varmanız için size bazı ipuçları vereceğiz.

Sorunlar karşısında mümkün olduğunca kibar davranın

Onlarla konuşurken onlara hak ettikleri saygı ve sevgiyi vermelisiniz. Kaba ve agresif davranmak kimseye fayda etmez. Eşinizi gerçekten seviyorsanız, ebeveynlerini de sevmek için çabalayın en azından onları anlamaya ve tanımaya çalışın.

Eğer bir şeyin sorun haline geleceğini hissettiğiniz bir durumdaysanız, bu durumu sakin ve nazik bir şekilde ele almaya çalışmalısınız ki böylece kimse bu durumdan rahatsız olmasın. Eşinle aranızdaki İlişkiniz sana bir şey ifade ediyorsa kibar davranmak zorundasınız.

Çaba gösterin

Bir aileye girmek kolay olmuyor, evlenerek onların yolunda ilerlemeyi kabul ediyorsunuz. Bu yol için zaman ve çaba gerektiğini unutmayın. İlerleme ve iyileştirmenin herhangi bir aşamasında, her iki tarafında birbirine alışmak için çaba gösterdiğini unutmayın.

Tavsiyeleri dinleyin

Kayınvalideniz size bir tavsiyede bulunursa ve bu tavsiye size uygun olmasa bile onu cahil veya yaşlı olarak görmek yerine, aslında söyledikleri veya söyleyebilecekleri şeyleri anlamaya çalışabilirsiniz. Böylece durumu her iki taraf içinde daha kolay anlaşılmasını sağlamış olursunuz.

Hiçbir şey kişisel olarak algılamayın

Tüm ebeveynlerin endişelerini göstermek için kendi yolları vardır. Eşinizle evlendiğinizde ailesiyle de evlendiğinizi unutmayın. Bazen kayınvalidenizin söylediği sözlere alınabilirsiniz. Aslında onlar kasten sizi incitmek için hiçbir şey söylemiyorlar ve onların tavsiye sözleri endişe kaynaklı olduğu için sizi üzebiliyor. Kişisel olarak bir şeyleri almaya ve içselleştirmeye başladıktan sonra aranızdaki ilişki son derece dağınık hale gelecektir.

Konuyu değiştirin

Bazı konuları konuşurken gerçekten sinirleriniz bozulabilir ve düzelmesi zaman alabilir. Bu konulara takılı kalmak veya bağlanmak durumu daha tatsız hale getirecektir, onun yerine konuyu nazikçe değiştirin ve odaklamayı başka yerlere kaydırın. Bu durum tartışmadan kaçınmanın en harika yoludur.

Tavsiyeler karşısında tutarlı olun

Çok fazla istenmeyen tavsiye aldığınız durumlar olabilir. Anneler oğullarının iyi anlaşıldığından ve ilgilenildiğinden emin olmak istiyorlar. Bu yüzden size birçok konuda aynı tavsiyeleri verebilirler. Bir noktadan sonra, tekrarlanan tavsiyeler son derece can sıkıcı ve sinir bozucu olabilir, ancak onlara bunu bildirmeyin. Yapılması gereken en iyi şey, tavsiyeleri tekrar tekrar dinleyin ve bu konuda elinizden gelen her şeyi yaptığınızı tutarlı bir şekilde bildirin.

Eşinizi arada bırakmayın

Bir ilişki içinde yapabileceğiniz en kötü şey eşinizi ebeveynleriyle olan tartışmanın ortasına sürüklemek ve sizin tarafınızda olmasını beklemenizdir. Eşinizle ne kadar uzun zamandır birlikte olursanız olun, annesinin de onun için önemli olduğunu unutmayın.

Eşinizin yanınızda olmasını istiyorsanız onu arada bırakmak yerine onunla daha çok konuşarak durumu açıklayın ve ailesini anlamak için elinizden geleni yaptığınızı gösterin.

Bazı sınırlar koyun

Bazı sınırları belirlemek ve yerinizin nerede olduğunu bilmek çok önemlidir. Eşinizin ebeveyni tarafından tavsiye veya öneri almak istemiyor olabilirsiniz, bu konuda bir yanlış yok. Herkesin düşüncesi birbirinden farklıdır ve hepimiz kendi bildiğimize ve gördüğümüze inanmaya daha fazla eğilimli oluruz. Kayınvalidenizin iş ve deneyim bakımından size tavsiyelerde bulunması çok doğaldır ancak kendi istekleriniz doğrultusunda yapmak istediğiniz şeylerin sınırlarını kibarca ayarlayabilirsiniz.

Merve Ağdağlı / PembeNar Özel