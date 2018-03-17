KTAMS 36. OLAĞAN GENEL KURULU’NU GERÇEKLEŞTİRDİ

Genel Kurulda oluşturulacak yeni yönetim Kurulu’nda Genel Başkan Ahmet Kaptan yer almıyor.

Yeni Yönetimin önümüzdeki hafta içerisinde toplanarak Sendika Genel Başkanlığına Genel Sekreter Güven Bengihan’ı getirmesi bekleniyor

Genel Kurula Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan bazı sendika ve siyasi parti temsilcileri ile delegeler katıldı.

“Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumunun ardından KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan konuklara hitap etti.

Kaptan, 26 yıllık sendikacılık hayatı boyunca hep ülke için hep daha iyiye ulaşabilmek adına mücadele ettiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de konuşmasında, sendikalaşmanın önemli olduğunu, özellikle özelde birlikteliğin çok acil olduğunu ifade etti ve bu konuda yapılacak düzenlemeye öncülük edeceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da konuşmasında KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan’a hitap etti.

“Kaptan ile kimi zaman anlaştık kimi zaman kapıştık” diyen Denktaş ama günün sonunda hep hoşgörünün öne çıkarak dostluğun galip geldiğini anımsattı.

Konuşmaların ardından Genel Kurulda, Faaliyet Ve Mali Raporların görüşülerek onaylanması, tüzük değişiklikleri, Yönetim Ve Onur Kurulları’nın seçimi gerçekleşti.

Belirlenecek yeni yönetim Kurulu, önümüzdeki hafta içerisinde toplanarak yeni Genel Başkanı seçecek.

KTAMS Genel Başkanlığına görevi bırakan Ahmet Kaptan’ın yerine Genel Sekreter Güven Bengihan’ın getirilmesi bekleniyor.