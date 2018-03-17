Emine UYSAL

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan ve 22 Şubat’ta işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ‘ara emri’ talebi dün Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) görüşülmeye devam etti.

LTB adına davayı yürüten avukat Hüseyin Malyalı’nın gece kulübünde ‘seks işçiliği’ yapıldığı ve kadınların bu nedenle her hafta zührevi muayeneden geçirildiği iddiasına öfkelenen King Night Club’ın işletmecisi Ali Kalyon, “Bizi kimse suçlayamaz. Ayıp değil mi? Beni neyle suçluyorsunuz? Ben p….klik mi yaparım. Seks işçiliği falan yapıldığı yok” dedi.

Avukat Malyalı, konsomatris tanımını sordu. Bunun üzerine Kalyon, “İçki, servis, dans ve şov” dedi.

YİM Heyet Başkanı Gülden Çiftçioğlu, üye Tanju Öncül ve üye Beril Çağdal’ın huzurunda görüşülen davada, LTB adına Hüseyin Malyalı ile Tülin Sabri, King Night Club adına avukat Deniz Kızılokgil ve gece kulübü işletmecisi Ali Kalyon hazır bulundu.

“Kadınların adını bilmiyorum”

Avukat Hüseyin Malyalı, King Night Club’ın işletmecisi Ali Kalyon’a gece kulübünde çalışan konsomatris kadınların adını sordu.

Kalyon, “Kulüpte 12 kadın çalışıyor. Kadınların hiçbirinin adını bilmiyorum. Ezberlemem, çünkü pasaportları polistedir. Haftada bir gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiriliyorlar ve kan tahlilleri yapılıyor” dedi.

Avukat Malyalı, Kalyon’a gece kulübündeki şov ve programın tanımını sordu. Bunun üzerine sinirlenen Kalyon, “Program diye bir şey yok. İlk defa senin ağzından duyuyorum. Kadınlar 01.30- 02.00 gibi odalarına gider. Bu saatten sonra serbesttirler. Takip etmiyorum” dedi.

Avukat Malyalı, Kalyon’a kulübün kapalı olması durumunda telafisi imkânsız zarara uğramayacağını iddia etti.

Kalyon, “Ustan benden su bağlamak için 60 bin TL aldı. Yolları kazdı ve su bağladı. Ben adalete güveniyorum” dedi.

Müsteşar Gürkan Kara da tanık olarak dinlendi

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve aynı zamanda Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu Başkanı olan Gürkan Kara da mahkemede tanık olarak dinlendi.

Tarafların sorularını yanıtlayan Gürkan Kara, gece kulübü izninin yenilenip, yenilenmeyeceğine yönelik yargının vereceği karar doğrultusunda hareket edileceğine vurgu yaptı.

Avukat Deniz Kızılokgil, Müsteşar Gürkan Kara’ya, “LTB’nin komisyona Ali Kalyon’un gece kulübünde fuhuş veya insan kaçakçılığı yaptığına dair başvurusu olup, olmadığını sordu.

Kara, böyle bir başvurunun olmadığını kaydetti.

Avukat Hüseyin Malyalı’nın tanığının yurtdışında olmasından ötürü davanın ertelenmesini talep edince, avukat Deniz Kızılokgil bu talebe itirazda bulundu ancak mahkeme davayı ileri bir tarihe erteledi.

Kıbrıs