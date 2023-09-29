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Pembe Aydoğdu Türkiye Şampiyonu

Pembe Aydoğdu Türkiye Şampiyonu

Pembe Aydoğdu Türkiye Şampiyonu

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KKTC Halter Ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takım Sporcusu Pembe Aydoğdu Gençler Kadın Bikini Fitnes -166 Cm kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. 

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Türkiye Vücut Geliştirme-Fitnes ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun İzmir’de düzenlemiş olduğu Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonası ve Dünya Milli Takım seçmelerine katılan Pembe Aydoğdu Ülkemizi temsilen elde etmiş olduğu şampiyonlukla gururumuz oldu.

BRT

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