KTOEÖS OTURMA EYLEMİ DÜZENLİYOR

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen atamalarının yapılmaması nedeniyle yarın 11.30’da Kamu Hizmeti Komisyonu önünde oturma eylemi düzenleyecek.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuyla ilgili yazılı açıklamasında atamaların yapılmaması ve kadroların boş bırakılmasıyla ilgili tepkilerini göstermek üzere Kamu Hizmeti Komisyonu’nda bir saatlik oturma eylemi yapılacağını açıkladı.