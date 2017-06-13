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KÜBRA ÜÇ GÜNDÜR UYUTULUYOR

KÜBRA ÜÇ GÜNDÜR UYUTULUYOR

Kübra üç gündür uyutuluyor

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Lefkoşa-Alayköy yolunda Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Kübra Ulu’nun yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor

Devrim DEMİR

Lefkoşa-Alayköy  anayolunda hafta sonu kullandığı GA 863 plakalı arabanın direksiyon hâkimiyetini kaybederek, arabanın yoldan çıkıp takla atması sonucu  ağır yaralanan Kübra Ulu’nun, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde uyutulan Kübra’nın durumunda hiçbir değişiklik olmadığı öğrenildi.

Ailesi ve arkadaşları Kübra’nın sağlığına kavuşması için dualar ediyor.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, Lefkoşa – Alayköy yolunda, 10 Haziran tarihinde meydana gelmişti.  22 yaşındaki Kübra Ulu yönetimindeki GA 863 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, araç yoldan çıkarak yol içerisindeki ağaca çarpıp yan kısmı üzerinde sürüklenmesin ardından Ahmet Ceylan’a ait bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Kübra Ulu ağır yaralı olarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Havadis

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