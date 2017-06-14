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KÜBRA’DAN ACI HABER

Trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Kübra Ulu yaşam mücadelesini kaybetti

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Lefkoşa-Alayköy anayolunda hafta sonu kullandığı GA 863 plakalı arabanın direksiyon hakimiyetini kaybederek, arabanın yoldan çıkıp takla atması sonucu ağır yaralanan ve sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanan Kübra Ulu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde uyutulan Kübra’nın saat 08.00 sıralarında beynin ölümünün gerçekleştiği, saat 21.00 sıralarında ise yaşamını kaybettiği açıklandı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, Lefkoşa – Alayköy yolunda, 10 Haziran tarihinde meydana gelmişti. 22 yaşındaki Kübra Ulu yönetimindeki GA 863 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, araç yoldan çıkarak yol içerisindeki ağaca çarpıp yan kısmı üzerinde sürüklenmesin ardından Ahmet Ceylan’a ait bahçe duvarına çarpmıştı.

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