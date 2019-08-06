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KÜÇÜK BAŞ HAYVANCIYA GELİR ÖDEMESİ

KÜÇÜK BAŞ HAYVANCIYA GELİR ÖDEMESİ

Küçükbaş hayvancıya bayram öncesi müjdeli haber

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 3 bin 371 küçükbaş hayvan üreticisine, 232 bin 456 küçükbaş hayvan karşılığı 14 milyon 835 TL’lik doğrudan gelir desteği ödemesi yapıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre, üreticilerin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’nın şubelerinden paralarını alabileceği belirtildi.

 

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