Böbrek Kanserinde Sık Görülen Belirtiler

Böbrek kanserleri son yıllarda daha sık görülmeye başlayan tümörlerdir. İlaç tedavileri ile ilgili son 8 yıldır çok hızlı gelişmeler sağlanmış, özellikle aşı ve akıllı ilaç kullanımıyla tedavi başarı oranlarında belirgin artış sağlanmıştır.

Böbrek kanserlerinde sık görülen bulgular;

1-Yan ağrısı

2-Kanlı idrar yapma

3-Öksürük

4-Balgam çıkarma

5-Balgamda kan gelmesi

6-Nefes darlığı

7-Yana yatınca ağrı veya nefes darlığı gelişmesi

8-Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacakta kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme

9-Yatınca daha belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı

10-Kansızlık

11-Sarılık

12-Kilo kaybı

13-Aşırı halsizlik

14-Diğer daha nadir görülen bulgular şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.

Bu bulguların bazıları hastalığın böbrekte oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın böbrek dışındaki organlara yayılması veya başka organa yayılmadan kana salgıladığı bazı maddelerle oluşan bulgular (Paraneoplastik sendrom) şeklindedir. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Böbrek kanserinin nedenleri incelendiğinde, tüm kanserlerde olduğu gibi kesin nedeni belirlemek zordur. Böbrek kanseri gelişme riskini arttıran bazı faktörler şöyledir;

1-Sigara kullanımı

2-Ailesel yatkınlık

3-Yaşın artması

4-von Hippel Lindau Hastalığı kalıtsal hastalıkların olması

5-Çalışma ortamında Kadmiyum veya çeşitli böcek ilaçları gibi kanserojenlere maruziyet.

Güncel onkolojik yaklaşımda böbrek kanseri tedavisi, onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ancak, çok genel bir şekilde özetleyecek olursak; böbrek kanserlerinde erken evrede tedavi cerrahi yaklaşım ile kitlenin çıkarılması ve nüks riski değerlendirildikten sonra gerekli hastalarda koruyucu ilaç tedavisidir. İleri evrede ise akıllı küçük moleküllü hap şeklinde ilaçlar ve immünoterapi (aşı tedavisi) temel tedavidir.

Böbrek kanserinde beslenme ve egzersiz, diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi önemlidir. Bitkisel tedavi yaklaşımlarının tamamlayıcı amaçla kullanımı konusunda, fitoterapi (Bitkisel tedavi) uzmanı onkoloğunuzdan bilgi alınız.

Hepinizin sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz dileklerimle.

Prof. Dr. Hakan KARAGÖL