Üstel: Ülkedeki kaos ortamını kaldırmak için bilgilendirme yaptık

Ulusal Birlik Partisi yetkili organları yerel seçimler gündemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Önce Merkez Yönetim Kurulu ardından da Parti Meclisi toplanarak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıların ardından basına açıklamalarda bulunan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı,Başbakan Ünal Üstel, CTP’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürdüğü ‘yerel seçimlerin Kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa’ya aykırı bulunması nedeniyle ülkede bir kaos ortamı geliştiğini ifade etti.

Üstel, bu kaos ortamını ortadan kaldırmak için hem UBP Merkez Yönetim Kurulu’nu hem de Parti Meclisini toplayıp bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Üstel “Okullarımız açılıyor, muhtarlar ve belediye başkanları ikametgah izinlerine imza atamaz. Bundan çıkmak için de süratli bir şekilde insanımızı nasıl 27 Kasım’da seçime götürebiliriz o çalışmaları yaptık. Hem Parti Meclisi hem MYK beni tam yetkili beni kıldı. Zaman önemli bu yetkiyi bana veren yetkili organlara teşekkür ediyorum. Zaman kaybetmeden ana muhalefet partisi ile de istişare ederek bu yaşanan sıkışıklığın giderilmesi için süratli şekilde bir çalışma yapacağız. İnanıyorum ki hafta sonuna kadar ülkeyi bu düştüğü durumdan çıkaracağız. O yüzden önümüzdeki günlerde süratli çalışmamız lazım. Önce düştüğümüz bu ortamın çıkış yolunu muhalefet partileriyle birlikte aşacağız. Sonra da 27 Kasım seçimini tekrardan cumhuriyet meclisinde bir kararla geçirip, kamuoyu ile de paylaştıktan sonra yerel seçimlerin stardını vermiş olacağız. Bu doğrultuda bana partimini verdiği yetki çerçevesinde süratli bir şekilde bölgelerdeki Belediye Başkanlarımızı da tespit edip süreci başlatmış olacağız ” dedi.

BRT