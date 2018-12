Kundakçı baba-oğula 4'er yıl hapis

Yeni Bakış Gazetesi'nden Gamze Pir Baykur’un Haberine göre; Mağusa’da 19 Haziran 2018 yılında “David People Bistro-Cafe” isimli iş yerine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kundaklayan ve konu iş yerinde 60 bin 350 TL hasar oluşmasına neden olan sanık Durmuş Doğan ile Gürbüz Karagöz hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. “Kundaklama” davasından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Doğan ile Karagöz 4’er yıl hapis cezasına mahkum edildiler.

Yanıcı madde dökerek ateşe vermişlerdi

19 Haziran tarihinde saat 03:45 raddelerinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Salih-Sıdıka Emergil’in yapmış olduğu “David’s People Bistro-Cafe” isimli iş yeri yanıcı madde döküldükten sonra ateşe verilerek kundaklanmıştı. Mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikat kapsamında incelenen kamera görüntülerinde sanık Gürbüz Karagöz ile Durmuş Doğan’ın konu bölgede PT 471 plakalı kırmızı renk bir motosiklet ile şüpheli bir şekilde dolaştığının tespit edilmesi üzerine, sanıklar tutuklanmıştı.

“Halk, kundaklama suçlarına karşı her zaman öfke ve endişeyle bakar”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Durmuş Doğan ile Gürbüz Karagöz’ü aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Kasten yangın çıkarma suçunun çok ciddi ve vahim suç türlerinden olduğunu belirten Hacı, bu tür suçların Anayasamız tarafından güvence altında bulunan mülkiyet hakkı ihlaline yönelik suçlar olduğuna dikkatleri çekti. Hacı, kundaklama suçunun her zaman korku yaratan ve insanlara ve mallarına zarar verebilecek nitelikte ağır bir suç olduğunu vurguladı. Son yıllarda bu tür suçların yaygınlaşma eğilimi gösteren suçlar arasında bulunduğunun gözlemlendiğini de ifade eden Hacı, halkın kundaklama suçlarına karşı her zaman öfke ve endişeyle baktığını söyledi. 19 Haziran 2018 tarihinde saat 03:45’te İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren “David People” isimli iş yeri yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle sanıklar tarafından kundaklandığını anımsatan Hacı, çıkan yangın sonucunda konu iş yerinde 60 bin 350 TL hasar meydana geldiğini söyledi. Hacı, kimsenin her ne sebeple olursa olsun kasten ve kanunsuz olarak başkalarına ait binayı kundaklamaya hak ve yetkisi olmadığı gibi mahkemelerin bu tür suçları işleyenlere karşı hoşgörüyle bakmasının da beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sanıklara verilecek en uygun ve adil cezasının hapislik cezası olduğunu söyleyen Hacı, sanıkları oy birliği ile 4’er yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.