LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SÜRPRİZ ADAY!
Adaylığını açıkladı!
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Genel seçimlerde aldığı oy oranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bağımsız Aday Çetin Sadeli, şimdi de Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Genel seçimlerde aldığı oy oranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bağımsız Aday Çetin Sadeli, şimdi de Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Sosyal medyada fenoman haline gelen Çetin Sadeli facebook hesabından “Lefkoşa Belediye Başkan adaylığında bende varım benimle beraber bu yolda yürüyecek meclis üyesi arkadaşlar arıyorum” sözleriyle adaylığını duyurdu...
Etiketler : Genel seçimler, Bağımsız Aday, Çetin Sadeli, Lefkoşa Türk Belediyesi, başkanlık, aday
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