LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SÜRPRİZ ADAY!

Genel seçimlerde aldığı oy oranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bağımsız Aday Çetin Sadeli, şimdi de Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Genel seçimlerde aldığı oy oranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bağımsız Aday Çetin Sadeli, şimdi de Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına aday olduğunu açıkladı.