LEFKOŞA-GİRNE YOLUNA BARİYER GELİYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan Lefkoşa Girne anayolunda bariyer konulacağını duyurdu.

Atakan sosyal medyada yaptığı açıklamasında şunları söyledi

"Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı arasındaki yol üzerinde bulunan refüjün kaldırılması ve bariyerlerin konması için ihaleye çıkma kararı aldık.

Ayrıca ihale bedeli için Maliye Bakanlığı’ndan bloke de alınmıştır. En kısa sürede süreci tamamlayarak çalışmalara başlayacağız".