Lefkoşa’daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi bugün kapalı olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Merkez Şubesinde Kovid-19 pozitif temaslısı personel olması nedeniyle, şubemiz bir günlüğüne tedbir amaçlı kapalı olacak.

Araç sahipleri; seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarını, www.bub.gov.ct.tr adresine girerek internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebilecek. İnternet üzerinden harç ödemede sorun yaşayanlar 1300 veya 0392 601 15 35 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde yardım talebinde bulunabilecek

BRTK