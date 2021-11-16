Tozlu havaya dikkat

Meteoroloji Dairesi, yarına kadar havanın tozlu olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliğine neden olduğu belirtilerek, yarın gece yarısına kadar sürecek bu tozlu hava nedeniyle vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

TAK