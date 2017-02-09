LEGO BATMAN FİLMİ
Lego batman filmi
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Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon , Aksiyon , Komedi
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Chris McKay
Oyuncular : -
Seslendirenler : Rıza Karaağaçlı , Fatih Özkul , Ali Ekber Diribaş , Erkan Taşdöğen , Burçin Artut
Senaryo : Seth Grahame-Smith , Chris McKenna (i)
Yapımcı : Roy Lee , Phil Lord
Film Özeti
Çok bencil bir karaktere sahip olan ve yıllardır yalnız yaşayan Batman, bu Lego filminde yanına aldığı Robin ile birlikte kendini yeniden keşfetme yolculuğuna çıkacak ve Gotham'ı Joker'in elinden kurtarabilmek için takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır.
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