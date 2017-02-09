LEGO BATMAN FİLMİ

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Animasyon , Aksiyon , Komedi

Süre: 90 Dak.

Yönetmen : Chris McKay

Oyuncular : -

Seslendirenler : Rıza Karaağaçlı , Fatih Özkul , Ali Ekber Diribaş , Erkan Taşdöğen , Burçin Artut

Senaryo : Seth Grahame-Smith , Chris McKenna (i)

Yapımcı : Roy Lee , Phil Lord

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Film Özeti

Çok bencil bir karaktere sahip olan ve yıllardır yalnız yaşayan Batman, bu Lego filminde yanına aldığı Robin ile birlikte kendini yeniden keşfetme yolculuğuna çıkacak ve Gotham'ı Joker'in elinden kurtarabilmek için takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır.