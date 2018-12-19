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LUTE ADADAN AYRILDI

LUTE ADADAN AYRILDI

Lute adadan ayrıldı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, adadaki temaslarını tamamladı.

Jane Holl Lute, temaslarını tamamlamasının ardından Kıbrıs’tan ayrıldı.

Cumartesi gününden beri adada bulunan geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, referans kavramları hazırlık çalışmaları için liderlerle ayrı ayrı biraraya gelmişti.

Lute’un üçüncü tur görüşmeler için Ocak ayının başlarında yeniden adaya gelmesi bekleniyor.

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