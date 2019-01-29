LUTE, ADAYA GELİYOR

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Pazar günü adaya gelişinin ardından iki liderle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

Saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek olan Lute, saat 18.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Rum haber kaynakları, Lute’un, son ziyaretinde olduğu gibi liderlerle birden fazla görüşme yapacağını iddia ediyor.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mayıs 2018’de “Geçici Özel Danışman” olarak atanan Jane Holl Lute, bugüne kadar adayı 3 kez ziyaret etti.

Kıbrıs’a ilk ziyaretini geçen yıl Temmuz ayında gerçekleştiren Amerikalı diplomat Lute, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, daha sonra BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute’un istişarelerini sürdürmesini istemişti.

Lute, bu çerçevede geçen yıl Ekim ve Aralık aylarında Kıbrıs ve garantör ülkelere 2 ayrı ziyaret daha gerçekleştirmişti.