MAĞUSA'DA BİR GARİP DURUM!

Sağlıksız koşullarda ve mühürsüz olarak taşındığı iddiasıyla polisin el koyduğu etler, veterinerin onayının ardından sahibine iade edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da şüpheli bir aracı takibe alan Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, konu aracı bir kasap dükkanına et indireceği sırada tespit etti. Etlerin sağlıksız koşullarsa taşındığını belirleyen polis, araca içerisindeki etlerle birlikte el koydu. Ancak Veteriner Hekim Can Özgen, konu etlerin tahlillerinin olumlu çıkması ve sadece Lefkoşa Veteriner Dairesi’ndeki sorumlu veteriner hekimin mühür vurmayı unutmasını gerekçe göstererek konu etlerin sahibine iadesine onay verdi.

Diyalog muhabirine konu ile ilgili açıklama yapan Can Özgen, konu etlere tahlil yapıldığını ve sonuçların olumlu çıktığını belirterek, raporların kendisine ibraz edilmesinin ardından etlerin sahibine iadesine onay verdiğini açıkladı.

Koku 36 saat sonra geçer

Etlerin askıda taşınması gerektiğini ancak askılı aracın arızalı olması nedeni ile etlerin askısı olmayan araç ile yerde taşındığını belirten Özgen, taşıma şeklinin hatalı olduğunu kabul etti.

Etlerden yayılan kötü kokuya da değinen Özgen, kesim yapılan yerde et askısının kırılmasından ötürü kesimin yerde yapıldığını ve daha önce kesilen hayvanların kalıntısındaki bakterilerin etlere geçmiş olabileceğini, ancak bu durumun normal olduğunu ve kokunun 36 saat sonra kaybolacağını iddia etti. Etlerin satışı için henüz onay vermediğini vurgulayan Özgen, “36 saat sonra yeniden etleri kontrolden geçireceğim, eğer ette bozulma tespit edersem, etin satışına onay vermeyeceğim ve etler imha edilecek” şeklinde konuştu.

