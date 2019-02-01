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MAĞUSA'DA KORKUTAN KAZA!

MAĞUSA'DA KORKUTAN KAZA!

Aydınlatma direğinin yerinden söktü!

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MHA'da yer alan habere göre; Gazimağusa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, orta refüj içerisindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı

Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazası, görenleri korkuttu. Kaza saat 10:45 raddelerinde eski hastane yolu olarak bilinen Polat Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi

Özlem Altun, yönetimindeki JN 776 plakalı araçla Mağusa Belediyesi’ne doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüj içerisindeki aydınlatma direğine vurdu.
Kaza sonucu Özlem Altun ve aracın arka koltuğunda bulunan çocuğu yara almadı ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazada orta refüj içerisindeki aydınlatma direği yerinden sökülürken aracın ön yüzünde büyük maddi hasar oluştu.

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