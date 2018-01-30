MAĞUSA'DA YARI ÇIPLAK CESET!

Gazimağusa bölgesindeki Çanakkale Göleti'nde bölgede yürüyüş yapanlar tarafından ceset bulundu.

Bölgede bulunan cesedin yarı çıplak halde olduğu öğrenildi. Cesedin yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu üzerinde duruluyor.

Polise haber verilmesi sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Bulunan kişinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.