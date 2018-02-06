MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR!

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen linç girişimiyle ilgili tutuklanan ve davaları görüşülünceye kadar tutuklu beklemelerine emir verilen sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Savunmaları Öztürk ve Sağlam yaptı

Sanıklar aleyhindeki dava dosyasının erken hazırlanması üzerine dün Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda gerçekleşen ilk tahkikat duruşmasında sanıkların Avukatlığını YDP milletvekili adayı avukat Enver Öztürk ve Meclis damına bayrak dikenleri “Ulubatlı Hasan” ilan etmesi ile toplumda büyük tepkiye yol açan Recep S. Sağlam yaptı.

Öztürk: Davalardan sadece biri Ağır Ceza kapsamında

Mahkemeden söz alan avukat Enver Öztürk, davalardan sadece birinin ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğundan savcılık ile yaptıkları istişare ile dava dosyasına concent verilmesi konusunda anlaştıklarını ve davayı alt mahkeme huzurunda bitirecekleri beyanında bulundu.

Savcı: Alt mahkemede yargılanacaklar

Savcı Ayşe Kaymak ise mahkemeye sunduğu concent evrakının ardından sanıkların alt mahkemede yargılanacağını ve aleyhlerine getirilen suçları kabul edeceklerini beyan etti.

Oturum bugün başlıyor

Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda yapılan beyanları değerlendirerek, sanıkların aleyhlerine getirilen “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” davalarından yargılanmak üzere bugün oturum yapacak Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli

Yargıcı Tacan Reynar huzuruna çıkarılmalarına emir verdi.

Cezaevine gönderildiler

Bu arada, sanıklar davaları görüşülene kadar yeniden cezaevine gönderildi.

“Önü alınmazsa KKTC’nin temelleri havaya uçacak”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan hukuk çevreleri, 22 Ocak’ta yaşananları, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı sürdürdüğü sırada onu arkasından vurmaya çalışan çetelerin isyanına benzeterek, “Yargı bu ve benzeri girişimlere dur demezse zaman içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelleri havaya uçacak” dedi.

Yeni Bakış