Maliye Bakanı Oğuz, Nureddin Nebati ve Şahap Kavalcıoğlu ile görüştü

Maliye Bakanı Dursun Oğuz beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da temaslarda bulundu.

Oğuz, temasları çercevesinde ilk olarak Mevkidaşı Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile biraraya geldi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz daha sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Bakan Oģuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve diğer yetkililer eşlik etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un yarın sabah KKTC’ye dönmesi bekleniyor.