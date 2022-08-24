Euro 18,10 liradan, sterlin 21,53 liradan güne başladı
Euro 18,10 liradan, sterlin 21,53 liradan güne başladı
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KKTC’de serbest piyasada euro 18,10 liradan, sterlin 21,53 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 18,10 liradan alınan dolar 18,21 liradan satılıyor. 18,02 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,10 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 21,40 liradan alınıp, 21,53 liradan satılıyor.
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