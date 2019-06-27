MARAŞ KONUSU BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

Maraş konusu gündemdeki yerini korurken, Maraş konusu bugün Cumhurbaşkanlığı’nda masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı birlikte kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşme saat 10.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmenin ilk bölümünde Hükümetin kapalı Maraş konusu ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar ele alınacak.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar olağan görüşmelerini sürdürecekler.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılmasına dair başlattığı istişarelerini dün de sürdürmüştü.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve heyeti ile ayrı ayrı görüşme yapmıştı.

Özersay görüşmelerde, Arıklı ile de kapalı Maraş konusunu ele aldıklarını belirtti.