ALTIN FİYATLARI SAKİNLEDİ!
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Altın fiyatları sakinledi! Gram ve çeyrek altında son durum ne?
Yeni güne sakin başlayan altın fiyatları 261,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.740 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,92 düşüşle 261 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,92 azalışla 261 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 261,1 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 27 Haziran güncel altın fiyatları…
27 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 261,1 lira
Çeyrek altın: 431 lira
Cumhuriyet altını: 1.758 lira
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