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  3. Sahte İtalyan pasaportu ile KKTC’ye girmek isteyen şahıs tutuklandı
Sahte İtalyan pasaportu ile KKTC’ye girmek isteyen şahıs tutuklandı

Sahte İtalyan pasaportu ile KKTC’ye girmek isteyen şahıs tutuklandı

Sahte İtalyan pasaportu ile KKTC’ye girmek isteyen şahıs tutuklandı

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Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, dün gece 22.30 sıralarında GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapmak isteyen A.F’nin (E-44), tasarrufunda bulundurduğu sahte İtalyan kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdü.

Polis, A.F’nin tutuklandığını açıkladı.

PGM/BRT

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