Sahte İtalyan pasaportu ile KKTC’ye girmek isteyen şahıs tutuklandı
Sahte İtalyan pasaportu ile KKTC’ye girmek isteyen şahıs tutuklandı
A+A-
Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, dün gece 22.30 sıralarında GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapmak isteyen A.F’nin (E-44), tasarrufunda bulundurduğu sahte İtalyan kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdü.
Polis, A.F’nin tutuklandığını açıkladı.
PGM/BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.